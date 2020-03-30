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30 марта 2020, 14:31 23

Рада уволила Уманского и Емца, но не смогла их заменить

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30 марта 2020, 14:31 23
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Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения
Фото: сайт Верховной Рады Украины
Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, отставку министра финансов поддержали 249 народных депутатов, а главы Минздрава - 271.

В то же время нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.

Так, "за" назначение Марченко проголосовали лишь 223 нардепа (проект постановления №3282), а "за" Степанова - 217 (проект постановления №3284), что является недостаточным для избрания.

Напомним, 29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский покидают свои должности.

23 марта нардепы от "ЕС" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщили, что глава МОЗ Илья Емец намерен объявить о своей отставке.

Сообщалось, что 30 марта состоится внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого планируется проголосовать за увольнение министров здравоохранения и финансов.

Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.


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