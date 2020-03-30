Сергея Сивохо уволили от должности в СНБО - СМИ
Об этом стало известно из информационного запроса издания "Детектора медиа" в СНБО, передает RegioNews.
"По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.
В СНБО также сообщили, что должность советника секретаря СНБО Украины по состоянию на 24.03.2020 потерял Ткаченко Максим Николаевич.
О причинах увольнения Сивохо и Ткаченко в СНБО не сообщили.
Напомним, 16 марта народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо.
Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо.
Полиция Киева начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.
- 15:12 30 марта Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет
- 14:53 30 марта В Херсоне нет и десятка аппаратов ИВЛ, которые можно использовать при короновирусе
- 14:31 30 марта Рада уволила Уманского и Емца, но не смогла их заменить
- 14:31 30 марта Разумков ожидает ответа от Лероса и Ермака относительно скандала с видео
- 14:16 30 марта Прокуратура возбудила дело против главы ОП Андрея Ермака
- 14:05 30 марта На Черниговщине из-за COVID-19 насильника ребенка выпустили из СИЗО
- 10:57 30 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств