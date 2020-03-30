Сергея Сивохо уволили от должности в СНБО - СМИ

Сергей Сивохо был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 24 марта 2020 года

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Сергей Сивохо был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 24 марта 2020 года

Об этом стало известно из информационного запроса издания "Детектора медиа" в СНБО, передает RegioNews.

"По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.

В СНБО также сообщили, что должность советника секретаря СНБО Украины по состоянию на 24.03.2020 потерял Ткаченко Максим Николаевич.

О причинах увольнения Сивохо и Ткаченко в СНБО не сообщили.

Напомним, 16 марта народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо.

Полиция Киева начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.