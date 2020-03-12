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12 марта 2020, 13:39 34

Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек

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12 марта 2020, 13:39 34
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Полиция Киева начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства
Полиция Киева начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства

Об этом сообщили RegioNews в полиции Киева.

"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четыре года.

Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.

СПРАВКА: Платформа создана в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".


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