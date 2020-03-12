Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо

В четверг, 12 марта, прошла презентация национальной платформы примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо

В четверг, 12 марта, прошла презентация национальной платформы примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо

Как передает RegioNews, о презентации платформы в КВЦ "Парковый" сообщил сам Сивохо на своей странице в Facebook.

По его словам, на презентации присутствовали больше 40 представителей СМИ, члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп.

"Сегодня мы делаем первые шаги к миру. Начинаем путь, на который за 6 лет никто не решился выйти. Путь к миру через диалог", - добавил Сивохо, но не уточнил, с кем именно на оккупированном Донбассе он намерен вести диалог.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", - сказал Сивохо.

По его словам, платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем. Среди них он назвал "Янтарную республику на Волыни, Гранитную республику в Житомирской области, проблемы на Закарпатье". Но именно на Донбассе идет война, добавил Сивохо.

Когда настало время вопросов, присутствующие молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России, и таким образом сорвали общение замсека РНБО с журналистами.

Также Сергея Сивохо в коридоре толкали, в результате чего он упал.

Кроме того в зале звучали фразы: "Нет российским оккупантам", "Сивохо - сепар", "Мы на войне воюем не для того, чтоб ты тут русским продавал".

Напомним, презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.

СПРАВКА: Платформа создана в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".