10:15  12 марта
В "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной – СМИ
11:46  12 марта
Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо
08:26  12 марта
"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской
UA | RU
UA | RU
12 марта 2020, 11:46 12

Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо

Читайте також
українською мовою
12 марта 2020, 11:46 12
Читайте також українською мовою
В четверг, 12 марта, прошла презентация национальной платформы примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо
В четверг, 12 марта, прошла презентация национальной платформы примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо

Как передает RegioNews, о презентации платформы в КВЦ "Парковый" сообщил сам Сивохо на своей странице в Facebook.

По его словам, на презентации присутствовали больше 40 представителей СМИ, члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп.

"Сегодня мы делаем первые шаги к миру. Начинаем путь, на который за 6 лет никто не решился выйти. Путь к миру через диалог", - добавил Сивохо, но не уточнил, с кем именно на оккупированном Донбассе он намерен вести диалог.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", - сказал Сивохо.

По его словам, платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем. Среди них он назвал "Янтарную республику на Волыни, Гранитную республику в Житомирской области, проблемы на Закарпатье". Но именно на Донбассе идет война, добавил Сивохо.

Когда настало время вопросов, присутствующие молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России, и таким образом сорвали общение замсека РНБО с журналистами.

Также Сергея Сивохо в коридоре толкали, в результате чего он упал.

Кроме того в зале звучали фразы: "Нет российским оккупантам", "Сивохо - сепар", "Мы на войне воюем не для того, чтоб ты тут русским продавал".

Напомним, презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.

СПРАВКА: Платформа создана в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".


Сергей Сивохо примерение ЛДНР
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Все блоги »
Ход темной лошадкой. Зачем Зеленскому в сумских губернаторах харьковский "варяг" Грищенко
11 марта 2020, 17:51
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »