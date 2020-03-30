Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ
Про це стало відомо із інформаційного запиту видання "Детектора медіа" до РНБО, передає RegioNews.
"Станом на 24 березня Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах", – йдеться в повідомленні.
В РНБО також повідомили, що посаду радника секретаря РНБО України станом на 24.03.2020 втратив Ткаченко Максим Миколайович.
Про причини звільнення Сивохо і Ткаченко в РНБО не повідомили.
Нагадаємо, 16 березня народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням розглянути питання про звільнення свого позаштатного радника Сергія Сивохо.
12 березня Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо.
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності.
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