Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ

Сергій Сивохо був звільнений із посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 24 березня 2020 року

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Сергій Сивохо був звільнений із посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 24 березня 2020 року

Про це стало відомо із інформаційного запиту видання "Детектора медіа" до РНБО, передає RegioNews.

"Станом на 24 березня Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах", – йдеться в повідомленні.

В РНБО також повідомили, що посаду радника секретаря РНБО України станом на 24.03.2020 втратив Ткаченко Максим Миколайович.

Про причини звільнення Сивохо і Ткаченко в РНБО не повідомили.

Нагадаємо, 16 березня народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням розглянути питання про звільнення свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

12 березня Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності.