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25 марта 2020, 18:49 9

В Китай полетит второй самолет за тестами на коронавирус

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25 марта 2020, 18:49 9
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Рейс в Китай, который должен доставить в Украину следующую партию медицинского груза, уже подготовили, он вылетит 26 марта
Фото: ОПУ
Рейс в Китай, который должен доставить в Украину следующую партию медицинского груза, уже подготовили, он вылетит 26 марта

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, самолет доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса.

"Завтра грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа ", - сообщил он.

Он отметил, что уже налажено производство отечественных тестов, которые поступят в медучреждения ориентировочно за 10 дней.

По его словам, все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты.

Кроме того, он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики.

Тимошенко уточнил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.


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