В Китай полетит второй самолет за тестами на коронавирус
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.
Как рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, самолет доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса.
"Завтра грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа ", - сообщил он.
Он отметил, что уже налажено производство отечественных тестов, которые поступят в медучреждения ориентировочно за 10 дней.
По его словам, все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты.
Кроме того, он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики.
Тимошенко уточнил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.
Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
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