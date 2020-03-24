Зеленский встретился с новым послом Китая и обсудил коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном

Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает RegioNews.

Сообщается, что Зеленский поздравил Фань Сяньжуна, который в свой день рождения приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине.

Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом Посла КНР.

Президент отметил усилия китайских властей по стабилизации ситуации с распространением коронавируса, и подчеркнул заинтересованность Украины в изучении китайского опыта.

Он также обратился к правительству КНР с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь.

"Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинского-китайского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет.

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект об изменениях в банковское законодательство по обанкротившимся и национализированным банкам №3260.