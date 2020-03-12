Это недопустимо: секретарь СНБО отреагировал на срыв презентации Сивохо
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми", - говорится в сообщении.
Также Данилов напомнил, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - будь то ситуации на временно оккупированных территориях или вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.
В то же время секретарь подчеркнул, что каждый из его советников имеет свою собственную позицию. И поэтому считает абсолютно рабочей ситуацией, когда позиция внештатных советников или существенно отличается от его собственной позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию.
Напомним, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.
Полиция начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений.
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