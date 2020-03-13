Президент подтвердил сегодняшнее заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание 13 марта, на котором рассмотрит связанные с безопасностью вопросы

Фото: facebook/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание 13 марта, на котором рассмотрит связанные с безопасностью вопросы

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на выездном внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

По его словам, будут обсуждаться вопросы по коронавирусу, а именно: вопрос закрытия границ, прекращения авиасообщений с некоторыми странами, а также обеспечение необходимыми средствами аптек - масками и тест-системами.

"Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это война за здоровье человека", - отметил Зеленский.

Также будет "отдельный разговор с производителями и продавцами", которые завышают цены в аптеках.

О деталях гарант пообещал сообщить позже.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что СНБО на заседании 13 марта планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.