Разумков планирует собрать внеочередное заседание Рады

Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе

Фото: facebook/ДмитрийРазумков

Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков 13 марта на брифинге.

"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", - сказал он.

При этом Разумков не назвал точную дату заседания.

"Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды на следующей неделе мы сможем провести такое заседание ", - пояснил он.

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Напомним, раньше председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.