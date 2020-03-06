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06 марта 2020, 08:40 19

Шмыгаль рассказал, при каких условиях уйдет с должности

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06 марта 2020, 08:40 19
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста, если не оправдает надежды украинцев
Фото: скрин с видео
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста, если не оправдает надежды украинцев

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев", - заявил Шмыгаль.

Также на вопрос, в каких случаях он может отказать президенту Украины, премьер ответил: "Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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