Кабмин в выходной день "вызывает на ковер" главу таможни

Правительство Украины планирует провести совещание с участием главы таможни в субботу, 7 марта

Фото: twitter/Kabmin_UA

Правительство Украины планирует провести совещание с участием главы таможни в субботу, 7 марта

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается таможни. На завтра (7 марта - ред.) запланировано большое совещание с финансовым блоком, в том числе, с руководителем таможни", - сказал он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.