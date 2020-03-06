Кабмин в выходной день "вызывает на ковер" главу таможни
Правительство Украины планирует провести совещание с участием главы таможни в субботу, 7 марта
Правительство Украины планирует провести совещание с участием главы таможни в субботу, 7 марта
Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается таможни. На завтра (7 марта - ред.) запланировано большое совещание с финансовым блоком, в том числе, с руководителем таможни", - сказал он.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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