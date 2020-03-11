На границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
На международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства "Фольксваген" украинской регистрации. В автомобиле обнаружены два специально изготовленные тайники, двойное днище багажного отделения, в которых находились марлевые и одноразовые медицинские маски в количестве 10653 штуки.
Обнаруженный товар и автомобиль изъяты. Контрабанду оценили в 356 тысяч гривен.
Напомним, газовый пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль обнаружили в трех разных автомобилях на границе Украины со странами Евросоюза.
На прошлой неделе на Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок. В соседнюю Румынию планировали переместить 3650 защитных средств.
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