На границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок

Контрабанду в ПП "Устилуг" оценили в 356 тысяч гривен

Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook

Контрабанду в ПП "Устилуг" оценили в 356 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

На международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства "Фольксваген" украинской регистрации. В автомобиле обнаружены два специально изготовленные тайники, двойное днище багажного отделения, в которых находились марлевые и одноразовые медицинские маски в количестве 10653 штуки.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты. Контрабанду оценили в 356 тысяч гривен.

Напомним, газовый пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль обнаружили в трех разных автомобилях на границе Украины со странами Евросоюза.

На прошлой неделе на Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок. В соседнюю Румынию планировали переместить 3650 защитных средств.