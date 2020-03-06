Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Мы прошли огромный путь к медицинской реформе. Поворачивать назад - значит разрушить систему здравоохранения. Большое внимание будем уделять двум столбам, для которых делается эта медицинская реформа - медик и пациент. У нас нет цели ликвидировать ни один медицинское учреждение, или уволить медика. Этих приоритетов будем придерживаться в развитии медицинской реформы", - сказал он.
Также премьер рассказал о судьбе сети больниц неотложной медицинской помощи.
"В рамках "Большого строительства" в Украине мы начали ремонт 220 приемных отделений в больницах. Все они будут соответствовать одному стандарту мирового уровня. Пациент сможет получить структурированную помощь в государственных отделениях с соответствующим оборудованием", - заверил Шмыгаль.
По его словам, расположение опорных больниц по Украине определено по расчетам доступности и качества оказания медицинских услуг.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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