Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер

Новый Кабинет министров продолжит реализовывать медицинскую реформу, но не планирует ликвидировать больницы или увольнять медперсонал

Фото: пресс-служба Кабмина

Новый Кабинет министров продолжит реализовывать медицинскую реформу, но не планирует ликвидировать больницы или увольнять медперсонал

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы прошли огромный путь к медицинской реформе. Поворачивать назад - значит разрушить систему здравоохранения. Большое внимание будем уделять двум столбам, для которых делается эта медицинская реформа - медик и пациент. У нас нет цели ликвидировать ни один медицинское учреждение, или уволить медика. Этих приоритетов будем придерживаться в развитии медицинской реформы", - сказал он.

Также премьер рассказал о судьбе сети больниц неотложной медицинской помощи.

"В рамках "Большого строительства" в Украине мы начали ремонт 220 приемных отделений в больницах. Все они будут соответствовать одному стандарту мирового уровня. Пациент сможет получить структурированную помощь в государственных отделениях с соответствующим оборудованием", - заверил Шмыгаль.

По его словам, расположение опорных больниц по Украине определено по расчетам доступности и качества оказания медицинских услуг.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.