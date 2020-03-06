Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Ми пройшли величезний шлях до медичної реформи. Повертати назад – означає зруйнувати систему охорони здоров'я. Велику увагу будемо приділяти двом стовпам, для яких робиться ця медична реформа – медик та пацієнт. У нас немає мети ліквідувати жоден медичний заклад, чи звільнити медика. Цих пріоритетів будемо дотримуватися у розвитку медичної реформи", – сказав він.
Також прем'єр розказав про долю мережі лікарень невідкладної медичної допомоги.
"В межах "Великого будівництва" в Україні ми розпочали ремонт 220 приймальних відділень в лікарнях. Всі вони будуть відповідати одному стандарту світового рівня. Пацієнт зможе отримати структуровану допомога в державних відділеннях з відповідним обладнанням", - запевнив Шмигаль.
За його словами, розташування опорних лікарень по Україні визначено за розрахунками доступності та якості надання медичних послуг.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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