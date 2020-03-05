Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке

Парламент Украины соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Парламент Украины соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Верховную Раду. Увага!

Завтра, 5 березня, о 18.30 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Народні депутати розглянуть проект Постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. pic.twitter.com/3IDy103izh — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020 Как объявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, он созывает внеочередное пленарное заседание парламента по требованию 152 народных депутатов (для созыва внеочередного заседания необходимо минимум 150 подписей парламентариев). Также Разумков поручил руководителю аппарата Верховной Рады обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 5 марта. Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады по поводу генпрокурора. Позже Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

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