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Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке
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05 марта 2020, 08:15 5

Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке

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05 марта 2020, 08:15 5
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Парламент Украины соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Парламент Украины соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Верховную Раду.

Как объявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, он созывает внеочередное пленарное заседание парламента по требованию 152 народных депутатов (для созыва внеочередного заседания необходимо минимум 150 подписей парламентариев).

Также Разумков поручил руководителю аппарата Верховной Рады обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 5 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады по поводу генпрокурора.

Позже Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).


Руслан Рябошапка Верховная Рада заседание генпрокурор
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