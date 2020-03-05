Президент предлагает украинцам отказаться от зарубежных поездок

Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине

Фото: flickr

Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине

Об этом он заявил в четверг, 5 марта во время визита в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области, передает RegioNews. "По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть, пока эта история завершится", - сказал Зеленский. Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус. Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах и встретился с бизнесменами.

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