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04 марта 2020, 16:41 12

Зеленский внес проект постановления об увольнении Гончарука

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04 марта 2020, 16:41 12
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Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Алексея Гончарука
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Алексея Гончарука

Об этом пишет RegioNews.

"Правительству тесно. Кто-то должен уйти!", - заявил Зеленский в своем выступлении.

После этого на заседании выступил Алексей Гончарук. Он сказал, что в основных вопросах - преодолении коррупции, земельной реформе, выбранный им курс обязательно сохранится.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал освободить от должности Алексея Гончарука.


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