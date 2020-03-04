В Раде началось внеочередное заседание по "перезагрузке" Кабмина (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Верховной Раде Украины началось внеочередное пленарное заседание, в рамках которого должны рассмотреть "перезагрузкe" Кабинета министров

В Верховной Раде Украины началось внеочередное пленарное заседание, в рамках которого должны рассмотреть "перезагрузкe" Кабинета министров

Об этом информирует RegioNews.

На заседание прехали президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

В тот же день в Офисе президента отметили, что Зеленский обратился с просьбой включить в повестку дня вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинета министров Украины.

Впоследствии ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно подал прошение об отставке Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.