Комитет Верховной Рады рассмотрит проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

В среду, 4 марта Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности будет рассматривать проект постановления о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке

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В среду, 4 марта Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности будет рассматривать проект постановления о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Как передает RegioNews, об этом изданию Укринформ сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На профильном комитете по вопросам правоохранительной деятельности будет рассматриваться постановление об увольнении Рябошапки. То, что сейчас говорят в кулуарах, то большинство использует свою излюбленную тактику ухода от ответственности за решения. То есть на комитете, скорее всего, будет принято решение направить это постановление на рассмотрение зала, поскольку комитет не сможет определиться ", - сказал Юрчишин.

Сообщается, что заседание комитета запланировано на 14.10.

Проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта.

Его подписали более 100 народных депутатов от фракции "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", депутатской группы "За будущее".

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады и собирает для этого подписи

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.