"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, заседание планируется на 18:30 и темой обсуждения будет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
"Слуги" собирают подписи за ... очередную внеочередную сессию на завтра (5 марта - ред.) на 18.30! По генпрокурору", - написал он.
Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.
3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.
После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.
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