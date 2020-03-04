"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке

Фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады и собирает для этого подписи

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады и собирает для этого подписи

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание планируется на 18:30 и темой обсуждения будет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Слуги" собирают подписи за ... очередную внеочередную сессию на завтра (5 марта - ред.) на 18.30! По генпрокурору", - написал он.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.