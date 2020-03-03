Украинским министрам будут помогать специалисты по цифрофизации - Кабмин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как отметил министр, CDTO - это Chief Digital Transformation Officer, то есть руководитель цифровой трансформации.
"Прошлым летом мы активно работали над видением цифровой трансформации Украины. Одним из главных барьеров, после кристаллизации целей, был такой: у нас нет эффективной организационной структуры на уровне страны. И сегодня мы создали министерство, получили статус вице-премьера для координации проектов внутри других министерств, создали комитет в Верховной Раде ... и в конце концов сегодня приняли постановление в Кабмине с CDTO ", - сообщил Федоров.
По его словам, это будет профильный заместитель, и такая должность появится в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.
Он уточнил, что в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии в качестве пилотных решений уже есть первые CDTO, и это новый уровень менеджмента реализации государственной политики.
"Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход. Это новая профессия, новые возможности. О деталях направления CDTO будем много рассказывать и делиться потребностями. Уже готовим систему подбора менеджеров, обучение, адаптации, систему KPI", - уточнил Федоров.
Позже народный депутат Алексей Гончаренко также обнародовал фото соответствующего постановления.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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