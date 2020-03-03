Українським міністрам допомагатимуть спеціалісти зі цифрофізації - Кабмін

Кабінет міністрів України видав постанову, згідно з якою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади запроваджується посада заступника керівника з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації (CDTO)

Фото: mkms.gov.ua

Кабінет міністрів України видав постанову, згідно з якою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади запроваджується посада заступника керівника з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації (CDTO)

Про це повідомляє RegioNews з посилянням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як зазначив міністр, CDTO — це Chief Digital Transformation Officer, тобто керівник цифрової трансформації.

"Минулого літа ми активно працювали над баченням цифрової трансформації України. Одним з головних бар'єрів, після кристалізації цілей, був такий: у нас немає ефективної організаційної структури на рівні країни. І сьогодні ми створили міністерство, отримали статус віце-прем'єра для координації проєктів всередині інших міністерств, створили комітет у Верховній Раді... і врешті-решт сьогодні прийняли постанову на Кабміні з CDTO", – повідомив Федоров.

За його словами, це буде профільний заступник, і така посада появиться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції, та інших центральних органів виконавчої влади.

Він уточнив, що у Херсонській ОДА і Харківській мерії в якості пілотних рішень вже є перші CDTO, і це новий рівень менеджменту реалізації державної політики.

"Гадаю, ми одні з перших у світі, хто почав реалізовувати такий підхід. Це нова професія, нові можливості. Про деталі напрямку CDTO будемо багато розповідати і ділитися потребами. Вже готуємо систему підбору менеджерів, навчання, адаптації, систему KPI", – уточнив Федоров.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко також оприлюднив фото відповідної постанови.

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