Судьба Гончарука: Зеленский и Ермак придут на заседание "Слуг народа" - СМИ
Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
По его словам, Зеленского ждут на сегодняшнем заседании. "Обязательно завтра (3 марта - ред.) ждем президента. Заседание фракции планируется утром в 9:00", - сообщил собеседник.
По данным другого источника, на заседании фракции будут обсуждаться кадровые вопросы Кабинета министров, а также другие вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады.
Позже СМИ сообщили, что вместе с Зеленским на заседание фракции монобольшинства придет и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, 3 марта партия "Слуга народа" собирает заседание фракции - говорить о кадровых "рокировках" в Кабмине.
Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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