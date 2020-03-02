Гончарука заменит Шмыгаль - СМИ

Новым премьер-министром Украины скорее всего станет нынешний вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль

Фото: facebook/Денис-Шмигаль

Новым премьер-министром Украины скорее всего станет нынешний вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль

Как сообщает RegioNews, об этом Obozrevatel стало известно из собственных источников.

Как отмечается, сейчас именно он является фаворитом на пост главы правительства вместо действующего премьера Алексея Гончарука.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.

СПРАВКА: Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.

Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль - кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещения производственных сил.

Также стажировался и учился за границей, в Германии по программе подготовки менеджеров по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом - главный бухгалтер, директор по финансам ООО "ЛА ДИС".

С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".

С сентября 2005 по июнь 2006 гг. - заместитель генерального директора ООО "ЛА ДИС".

С июня 2006 по август 2008 гг. - директор по экономике ООО "Инвестиционная компания" Комфорт-Инвест ".

С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. - генеральный директор ООО "РОСАНИНВЕСТ".

С сентября 2009 по октябрь 2009 гг. помощник председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.

Шмыгаль возглавлял главное управление Львовской ОГА, когда председателями ОГА были Николай Кмить и Василий Горбаль. Вскоре после назначения председателем Львовской ОГА Михаил Цымбалюк он оставил свой пост.

С октября 2009 по апрель 2011 гг. - начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление было переименовано в Главное управление экономики и инвестиций).

С августа 2011 по декабрь 2011 гг. - председатель правления общественной организации Институт регионального развития.

С января 2012 по декабрь 2012 гг. - начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.

В январе 2013 по декабрь 2013 года - директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.

С 2014 по апрель 2014 года - помощник-консультант народного депутата Украины Романа Чернеги (партия "УДАР" Виталия Кличко).

С мая 2014 года по декабрь 2014 года - заместитель начальника главного управления Миндоходив Львовской области.

С января 2015 по январь 2017 гг. - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

С января 2017 по январь 2018 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

С января 2018 по июль 2019 гг. - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.

4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаль назначили вице-премьером.