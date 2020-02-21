Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах

К медицинскому учреждению в Новых Санжарах Полтавской области, где сейчас в карантине находятся украинцы, приехавшие из Китая, переселенцы из Донецка привезли продукты питания

Фото: Нацгвардия Украины

К медицинскому учреждению в Новых Санжарах Полтавской области, где сейчас в карантине находятся украинцы, приехавшие из Китая, переселенцы из Донецка привезли продукты питания

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал Volodymyr Runets.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них".

От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Бориспольприземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).