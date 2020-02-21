13:43  21 февраля
Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
08:07  21 февраля
Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко
09:22  21 февраля
Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 11:36 66

Двери без замка, душ с током: эвакуированная украинка показала условия проживания в "Новых Санжарах"

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 11:36 66
Читайте також українською мовою
Эвакуированная из китайского Уханя украинка Александра Волкова показала, какие условия проживания в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда ее и остальных граждан поместили под наблюдение на 14 дней
Фото: скриншот из видео Нацгвардии
Эвакуированная из китайского Уханя украинка Александра Волкова показала, какие условия проживания в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда ее и остальных граждан поместили под наблюдение на 14 дней

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на видео девушки, которое она опубликовала в Instagrаm в первый день пребывания в центре.

В частности, на видео девушка сняла старые кровати, мебель, двери без замка и душ, который "бьется" током.

Также Александра засняла на камеру проверку людей из Уханя на выходе из самолета, и доставку их в Новые Санжары.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).


эвакуация украинцы Новые Санжары
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Алекс Сказкин
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »