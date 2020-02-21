Двери без замка, душ с током: эвакуированная украинка показала условия проживания в "Новых Санжарах"

Эвакуированная из китайского Уханя украинка Александра Волкова показала, какие условия проживания в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда ее и остальных граждан поместили под наблюдение на 14 дней

Фото: скриншот из видео Нацгвардии

Эвакуированная из китайского Уханя украинка Александра Волкова показала, какие условия проживания в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда ее и остальных граждан поместили под наблюдение на 14 дней

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на видео девушки, которое она опубликовала в Instagrаm в первый день пребывания в центре.

В частности, на видео девушка сняла старые кровати, мебель, двери без замка и душ, который "бьется" током.

Также Александра засняла на камеру проверку людей из Уханя на выходе из самолета, и доставку их в Новые Санжары.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).