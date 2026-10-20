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20 октября 2026, 10:38

Во Львове мобилизованный умер после избиения в ТЦК: подозреваемого арестовали

20 октября 2026, 10:38
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Фото: ГБР
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Военному Львовскому ТЦК, который вместе с коллегами избил мобилизованного до смерти, сообщили о подозрении. Пострадавший скончался в больнице от травм

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2026 года.

Военнослужащий вместе с другими работниками ТЦК избивал мужчину кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. В это время потерпевший лежал на полу со скованными за спиной руками и не мог защититься. По версии следствия, подозреваемый нанес ему по меньшей мере два удара ногой.

После избиения мужчину насильно перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Впоследствии туда вызвали скорую помощь.

В больнице медики диагностировали у пострадавшего многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Как отмечают в ГБР, это не первое уголовное производство по этому военнослужащему. В августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал его виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. Тогда ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

В сентябре военный стал фигурантом нового уголовного производства – на этот раз по поводу избиения мобилизованного, повлекшего смерть потерпевшего.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, совершенном группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

ГБР продолжает расследование. Следователи устанавливают всех работников ТЦК, которые могли быть причастны к избиению, и выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, вечером 19 октября в помещении ТЦК в Печерском районе Киева мужчина открыл огонь. В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военных. Пострадавшие госпитализированы.

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