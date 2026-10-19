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19 октября 2026, 18:59

В Харькове задержан подозреваемый в убийстве военного ТЦК

19 октября 2026, 18:59
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в нападении на двоих военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 25 июня в Салтовском районе во время мероприятий по оповещению населения. Один из военных получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице, другой получил порезы головы и туловища.

По данным правоохранителей, после нападения мужчина скрылся с места происшествия. Для его розыска полиция привлекла оперативников Харьковского районного управления полиции №2, работников управления уголовного розыска и управления криминального анализа.

Стражи порядка просмотрели сотни часов видео с камер наблюдения и проверили около 5 тысяч человек, которые могли быть свидетелями преступления или причастными к нему. На основании показаний очевидцев также составили описание внешности и изопортрет подозреваемого, а информацию о розыске распространили в СМИ.

Как отметили в полиции, во время нападения мужчина находился в очках. Проверяя места продажи очков и предоставление офтальмологических услуг, правоохранители получили информацию о возможном нападающем.

Последующий анализ показал, что после убийства мужчина сменил место жительства и выключил мобильный телефон. Он жил вместе с матерью, которая также переехала, не сообщив новый адрес знакомым и родственникам.

Оперативники установили местонахождение банкоматов, которыми пользовалась мать предполагаемого подозреваемого, и благодаря этому обнаружили новый адрес их проживания.

Во время санкционированного обыска правоохранители задержали 50-летнего мужчину. По информации полиции, он признался, что нанес ножевые ранения военнослужащим ТЦК и СП.

Следователи процессуального руководства Салтовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - и ч. 2 ст. 350 УК — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Подозреваемый был задержан в порядке статей 208 и 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

По инкриминируемым статьям мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в июне 2026 года во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в Харькове произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП.

В Шептицком во Львовской области правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство военнослужащего ТЦК.

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