Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российской атаки. Пока известно о 40 раненых, среди которых четверо детей

Об этом сообщил в. и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. Ранее сообщалось о двух погибших и 32 пострадавших. Среди раненых – четверо детей. Младшему еще нет и года, другим – 4, 6 и 16 лет.