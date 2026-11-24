Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще восемь населенных пунктов области. В результате вражеских ударов пострадал 21 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В частности, в Харькове острую реакцию на стресс получили две женщины в возрасте 42 и 68 лет.

В Лозовой ранения получили двое мужчин в возрасте 20 и 60 лет и 70-летняя женщина. Еще восемь человек подверглись острой реакции на стресс.

В Русской Лозовой Дергачевской общине пострадали три человека: две женщины в возрасте 57 и 60 лет и 61-летний мужчина.

В Изюме ранена 77-летняя женщина. Еще двое местных жителей – 85-летний мужчина и 80-летняя женщина – подверглись острой реакции на стресс.

В селе Черниговское Лозовской общины острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Для атак по Харьковщине российская армия применила семь ракет, одну реактивную систему залпового огня, беспилотник типа "Молния", два FPV-дрона и еще 20 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. В частности, в Харькове пострадали три автомобиля, гражданское предприятие, два частных дома и складское здание.

В Изюме повреждены многоквартирный и девять частных домов.

В Харьковском районе повреждены автомобиль в Русской Лозовой, два частных дома в Мерефе и еще один дом в Слатино.

Больше всего повреждений зафиксировали в Лозовском районе. В Лозовой пострадали многоквартирный и пять частных домов, грузовик, четыре легковых автомобиля, помещения почты и коммунального предприятия. Также поврежден частный дом в Островщине и два дома в Черниговском.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Для атак оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, минометы и артиллерию. В результате обстрелов ранения и травмы получили семь мирных жителей, среди которых двое детей.