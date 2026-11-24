Что-то новости одна другой "лучше"...

Что-то новости одна другой "лучше"...

Иллюстративное фото: pixabay

Первая новость:

В случае победы "АдГ" Германия прекратит выплаты и поставки оружия Украине, – лидер партии Алиса Вайдель. "Мы сократим чрезмерные расходы на оборону на десятки миллиардов, значительно уменьшим выплаты в Европейский союз и прекратим выплаты и поставки оружия Украине", – сказала она.

Вторая новость:

Лидер президентской гонки во Франции Марин Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС и отказалась называть Путина военным преступником. До этого она сообщила, что денег на военную помощь Украине у Франции нет. Кстати, Меланшон, который идет на втором месте, для нас еще хуже Марин Ле Пен.

Так что впереди у нас "веселые" времена. Если просто ждать и ничего не делать, то получим проблемы. Если же попытаться найти моменты и идеи, на которых строить взаимовыгодные отношения, и наладить отношения на основе прагматичного подхода, то можно получить результат. Доказано многими примерами. Еще раз повторю, если ничего не делать, то получим понятные проблемы. И не надо говорить, что это невозможно, значит, не те люди занимаются вопросом. Искусство невозможного – это достигать результата там, где другие сдаются. Но я уверен, что наша власть ничего делать не будет.