Фото: ГСЧС

Вечером 23 ноября российские войска нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе Волынской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки возник пожар: загорелись три грузовых прицепа.

Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Дымере на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, унесшей жизни 11 человек. Спасатели работали более суток.