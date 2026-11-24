Повторный удар по Виннице: повреждены энергообъект и предприятие, четверо пострадавших
В Виннице в результате повторной российской атаки повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры. Также пострадали четыре человека
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает RegioNews.
По его словам, при повторном ударе зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждения получили троллейбус и автомобиль. Сначала было известно об одном травмированном.
Впоследствии начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что в результате атаки пострадали четверо мужчин. Все они получили травмы легкой степени тяжести.
Троим пострадавшим медики оказали помощь на месте, еще один мужчина был госпитализирован.
Кроме того, в результате российского удара повреждены две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и близлежащие здания.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще восемь населенных пунктов области. В результате вражеских ударов пострадал 21 человек.