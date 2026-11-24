Фото: Винницкая ОВА

В Виннице в результате повторной российской атаки повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры. Также пострадали четыре человека

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает RegioNews.

По его словам, при повторном ударе зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждения получили троллейбус и автомобиль. Сначала было известно об одном травмированном.

Впоследствии начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что в результате атаки пострадали четверо мужчин. Все они получили травмы легкой степени тяжести.

Троим пострадавшим медики оказали помощь на месте, еще один мужчина был госпитализирован.

Кроме того, в результате российского удара повреждены две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и близлежащие здания.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще восемь населенных пунктов области. В результате вражеских ударов пострадал 21 человек.