В Днепропетровской области медик продал "лечение на бумаге"
В Каменском разоблачили семейного врача. Оказалось, он требовал взятку за оформление фиктивной инвалидности
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, медик предложил военнообязанному клиенту за 2000 долларов сделать его непригодным к военной службе. Затем врач организовал через знакомую психиаторку лечение "на бумаге", где его "пациент" должен был получить выпуск с фейковым диагнозом.
Правоохранители задержали врача при получении денег. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Николаеве будут судить стоматолога-хирурга. Из-за его халатности и профессиональных ошибок умер 63-летний мужчина.
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