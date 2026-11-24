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Владельцам поврежденного в результате войны жилья важно правильно зафиксировать разрушение, прежде чем приступать к уборке или ремонту. Иначе можно столкнуться с трудностями при оформлении государственной компенсации по программе "єВідновлення"

Об этом информирует общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Специалисты отмечают: правильное оформление документов и соблюдение процедуры фиксации ущерба являются важными этапами для получения компенсации.

Если возникают трудности с оформлением документов, комиссия затягивает обследование жилья или есть вопросы выплат, можно обратиться за бесплатной правовой помощью.

Как правильно задокументировать повреждения, какие службы необходимо вызвать и подать заявку на получение помощи через приложение "Дия" – объясняет юрист общественной организации "Захист Держави", Олег Гилевский.

Юристы ОО "Захист Держави" предоставляют консультации и сопровождают граждан на каждом этапе оформления компенсации.

Получить бесплатную юридическую консультацию можно в ячейках ОО "Захист Держави" в Хмельницкой области.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали, что работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые ветераны могут получить компенсацию от государства за расходы на обустройство рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью. Подать заявку на получение выплат можно через "Дию" или в центре занятости.