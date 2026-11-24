Иллюстративное фото: из открытых источников

В больнице скончалась 79-летняя женщина, пострадавшая в результате российской атаки на поселок Дымер Киевской области. Ее спасли из-под завалов разрушенного вражеским беспилотником дома

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь потерпевшей не удалось.

Врачи до последнего сражались за ее жизнь, однако полученные травмы оказались смертельными.

"Это непоправимая потеря. За каждым таким известием – человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта потеря навсегда останется болью. Искренние соболезнования родным и близким умершей. Сил пережить это горе", – написал Ткаченко.

Напомним, в Дымере на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, унесшей жизни 11 человек. Спасатели работали более суток и смогли извлечь из-под завалов семерых человек, в том числе 7-летнего мальчика и 79-летнюю женщину, которая провела под обломками почти сутки.