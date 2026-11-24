Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницкой области апелляционный суд увеличил срок заключения 26-летней женщине, которая систематически пренебрегала уходом за своим малолетним сыном

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По апелляционной жалобе прокуроров Летичевской окружной прокуратуры срок наказания женщине увеличили с 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как установило следствие, после рождения мальчика в августе 2024 года мать не обеспечивала ему надлежащего питания и ухода. Несмотря на особые потребности ребенка в состоянии здоровья, женщина игнорировала рекомендации медиков и отказывалась от госпитализации.

В январе 2025 года почти шестимесячный мальчик в критическом состоянии доставлен в реанимацию. Его вес составлял всего 2,8 кг – почти столько же, сколько при рождении. Дефицит массы тела достигал 53%.

Медики диагностировали ребенку тяжелую белково-энергетическую недостаточность и крайнее истощение. По заключению экспертизы, эти нарушения представляли реальную угрозу жизни мальчика и без своевременной медицинской помощи могли привести к его смерти.

Несмотря на постоянное социальное сопровождение, поддержку и неоднократные предупреждения, женщина продолжала пренебрегать потребностями сына. Социальные выплаты она тратила на свои нужды. Кроме того, ранее мать уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

В июле 2026 года суд первой инстанции признал женщину виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Ей назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Прокуроры оспорили приговор, считая наказание слишком мягким. Они отметили продолжительный ненадлежащий уход за младенцем, тяжелые последствия для его здоровья и реальную угрозу жизни.

Апелляционный суд согласился с доводами обвинения, отменил приговор по части назначенного наказания и увеличил срок заключения до 3 лет 6 месяцев.

В настоящее время женщина лишена родительских прав. После лечения мальчик находится в детском заведении.

Напомним, в Запорожье 31-летнюю женщину подозревают в злостном невыполнении родительских обязанностей. Из-за ненадлежащего ухода ее 7-месячный сын оказался в критическом состоянии. Мать долго не обеспечивала ребенку надлежащего питания, гигиены и необходимого медицинского надзора.