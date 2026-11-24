Фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

На момент удара возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр "Укрзализныци" предупредил об угрозе, после чего бригада электропоезда объявила эвакуацию пассажиров.

Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Сотрудники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров перешли в стационарное укрытие.

Никто из работников железной дороги не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Житомирской области. В результате вражеских атак пострадали шесть человек. Также зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.