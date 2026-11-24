Россия атаковала Житомирщину: шесть человек пострадали, возникли пожары
За прошедшие сутки российские войска снова нанесли удары по Житомирской области. В результате вражеских атак пострадали шесть человек. Также зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Под обстрелами оказались несколько районов области. В результате атак возникли пожары на объекте критической инфраструктуры, в складском здании и легковых автомобилях.
Кроме того, повреждены частные жилые дома, автобус и грузовые автомобили.
Работу спасателей усугубляли неоднократные угрозы повторных российских обстрелов. На одной из локаций ликвидация пожара продолжается.
Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. Есть пострадавшие.