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02 октября 2026, 14:32

В Киеве адвокат за 15 000 долларов обещал фиктивное трудоустройство и бронирование от мобилизации

02 октября 2026, 14:32
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Иллюстративное фото: pixabay
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Правоохранители разоблачили адвоката на организации незаконной схемы уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, сначала фигурант обещал клиенту оформление на предприятии, которое должно было получить статус критически важного – за 7 500 долларов (взяв 2000 долларов аванса). Когда план не сработал, он предложил другой вариант – фиктивное трудоустройство на другом критически важном предприятии без фактического исполнения обязанностей за 15 000 долларов.

Полицейские задержали 44-летнего адвоката в кафе сразу после получения оставшейся суммы – 13 000 долларов. Ему объявили подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в размере 100 тысяч гривен. Ему грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".

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