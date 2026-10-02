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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, сначала фигурант обещал клиенту оформление на предприятии, которое должно было получить статус критически важного – за 7 500 долларов (взяв 2000 долларов аванса). Когда план не сработал, он предложил другой вариант – фиктивное трудоустройство на другом критически важном предприятии без фактического исполнения обязанностей за 15 000 долларов.

Полицейские задержали 44-летнего адвоката в кафе сразу после получения оставшейся суммы – 13 000 долларов. Ему объявили подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в размере 100 тысяч гривен. Ему грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".