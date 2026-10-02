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02 октября 2026, 17:55

Оборудование для солнечных станций закупили по завышенной стоимости: должностным лицам объявили подозрение

02 октября 2026, 17:55
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Каменском Днепропетровской области 63-летней чиновнику учебного заведения сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при закупке оборудования для солнечных станций. По данным следствия, из-за приобретения оборудования по завышенной стоимости государству нанесено почти 700 тысяч гривен ущерба

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили следователи, учебное заведение на средства международных партнеров проводило закупку гибридных солнечных инверторов и систем накопления электроэнергии.

63-летняя чиновник отвечала за организацию и проведение закупки. По версии следствия, во время ее проведения, она допустила злоупотребление служебным положением и приобрела необходимое оборудование по завышенной стоимости.

В результате таких действий государству, по данным правоохранителей, нанесен ущерб на сумму почти 700 тысяч гривен.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой следователи Каменского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, что в Одессе инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в служебной халатности во время ремонта укрытия в детском саду.

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