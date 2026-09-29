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29 сентября 2026, 18:22

Пятерых украинцев будут судить за участие в международной схеме угона авто из ЕС

29 сентября 2026, 18:22
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, обвиняемых в участии в международной схеме незаконного завладения дорогими автомобилями в странах ЕС

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года участники группы использовали поддельные водительские удостоверения, по которым арендовали автомобили во французских прокатных компаниях.

После получения машин их передавали другим участникам схемы. Те изменяли идентификационные данные автомобилей и блокировали GPS-сигналы, чтобы скрыть их местонахождение.

В дальнейшем угнанные автомобили переправляли для легализации, последующей перепродажи или разборки на запчасти.

В ходе уголовного производства следователи установили незаконное завладение во Франции пятью автомобилями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i и BMW 530 XDrive.

Расследование проводилось в рамках международной спецоперации Matador. По данным следствия, в группировку входили более 50 граждан разных стран. Каждый участник, по версии правоохранителей, играл отдельную роль в схеме.

В мае 2024 правоохранители провели около 70 обысков во Франции, Испании, Польше, Латвии, Германии и Украине.

В октябре 2025 года пяти фигурантам сообщили о подозрении.

7 сентября 2026 года обвинительный акт был направлен в суд. Пятерых обвиняемых будут судить за незаконное завладение транспортными средствами, подлог и использование заведомо подложных документов — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

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