"Мертвые души" на миллионы: в Харькове разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

Правоохранители установили, что схема действовала с августа 2022 года. Должностные лица одного из коммунальных предприятий организовали систематическое присвоение средств, выделенных на обеспечение деятельности коммунальных предприятий Харькова в условиях военного положения.

По данным следствия, на предприятие официально трудоустраивали людей, которые не отвечали квалификационным требованиям к должностям и фактически не работали. В бухгалтерские и учетные документы вносили ложные сведения об их трудовой деятельности.

На основании этих документов им начисляли и выплачивали зарплату.

Вырученные средства, по версии следствия, организатор и участники схемы в дальнейшем распределяли между собой. Часть фиктивно трудоустроенных работников получила бронирование и отсрочку от призыва.

В рамках расследования стражи порядка задокументировали шесть эпизодов противоправной деятельности. Они проходили с августа 2022 года по май 2026 года. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, превышает 4,1 млн грн.

Пятерым должностным лицам коммунального предприятия сообщили о новом подозрении по ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог.

Еще пяти фиктивным работникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.