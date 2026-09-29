Государству вернули причал, незаконно оформленный на частное предприятие

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области по иску прокуратуры в государственную собственность вернули причал, право частной собственности на которое было незаконно зарегистрировано по частному обществу

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры в суде доказали, что этот объект портовой инфраструктуры не подлежал приватизации и должен оставаться в государственной собственности. Законодательство прямо запрещало приватизацию причалов.

8 сентября 2026 г. Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Таким образом, решение о возвращении причала государству вступило в силу.

В Одесской областной прокуратуре отметили, что возвращение объекта портовой инфраструктуры имеет особое значение в условиях военного положения, в частности, для обеспечения экономической и транспортной безопасности государства.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала сеть незаконных игорных заведений с ежемесячным многомиллионным оборотом.