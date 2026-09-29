В Ровенской области мужчина погиб во время чистки 25-метрового колодца

Фото: полиция Ровенской области

В селе Пирятин Радивиловской общины 28 сентября произошла трагедия при чистке колодца. Один человек погиб, еще один госпитализирован с телесными повреждениями и переохлаждением

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции, событие произошло около 16:50. Во время работ по очистке колодца глубиной около 25 метров оборвался трос. В результате 44-летний местный житель упал на дно.

Увидев это, 74-летний односельчанин пытался помочь мужчине, однако также упал в колодец.

Обоих мужчин из колодца получили спасатели. 44-летний мужчина погиб. 74-летний пострадавший с телесными повреждениями и переохлаждением госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту несчастного случая следователи приступили к досудебному расследованию.

Напомним, что в Закарпатье 61-летний мужчина погиб от поражения электрическим током во время хозяйственных работ. Он хотел почистить колодец и установил высокую металлическую лестницу, которая коснулась высоковольтной линии.