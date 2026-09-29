В Одесі ВАЗ збив чоловіка на переході

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Попередьно, 54-річний водій ВАЗ збив 23-річного хлопця, який вийшов на нерегульований пішохідний перехід, ведучи поруч велосипед. Внаслідок ДТП хлопець дістав травми та був госпіталізований.

"Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Пішоходів просимо перетинати проїжджу частину у визначених місцях, переконавшись, що водії вас помітили та зупинили транспортні засоби. Водіям нагадуємо про необхідність знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів та уважно слідкувати за дорожньою обстановкою", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.