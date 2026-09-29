В Киевской области мужчину приговорили к 10 годам за хранение амфетамина и боеприпасов

Фото: Киевская областная прокуратура

Ирпенский городской суд признал виновным 33-летнего мужчину, хранившего в особо крупных размерах амфетамин с целью сбыта, а также боевые припасы. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Бучанской окружной прокуратуры суд установил, что в июне 2024 года мужчина хранил в квартире в Ирпене 11 зип-пакетов с амфетамином. Общая масса психотропного вещества составляла 119,324 г, что в соответствии с законодательством является особенно большим размером.

В ходе обыска правоохранители также обнаружили в квартире боеприпасы. В частности, речь идет о 40-мм осколочном гранатометном выстреле ВОГ-25 и патронах калибров 5,45×39 мм, 7,62×39 мм и 5,56×45 мм (NATO). Человек хранил их без предусмотренного законом разрешения.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта – и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с боеприпасами.

По совокупности уголовных правонарушений суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному.

К сроку отбывания наказания суд отнес период предварительного заключения. Кроме того, с осужденного взыскали процессуальные расходы по проведению судебных экспертиз.

Напомним, что работники ДБР в рамках спецоперации "Стоп трафик" разоблачили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области.