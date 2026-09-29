В Борисполе мать выбросила новорожденную девочку с 6 этажа

Фото: Киевская областная прокуратура

В Борисполе новорожденная девочка погибла после падения с балкона на шестом этаже. Ее 29-летней матери сообщили о подозрении в умышленном убийстве новорожденного ребенка сразу после родов

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ст. 117 Уголовного кодекса.

По данным следствия, 3 сентября 2026 года женщина родила в больнице живого и жизнеспособного ребенка. 8 сентября мать с новорожденной дочерью выписали из медицинского учреждения, после чего они вместе с семьей вернулись домой в Борисполь.

В тот же день мужчина отправился в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы зарегистрировать рождение дочери. Женщина осталась в квартире сама с младенцем.

По версии следствия, около 15.55 она вышла на балкон квартиры на шестом этаже и выбросила оттуда новорожденного ребенка.

В результате падения девочка получила тяжелые травмы головы, грудной клетки и живота, в частности повреждения внутренних органов. Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако в тот же день он умер.

Подозреваемая отказывается давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужа, и ребенка обнаружила его сестра.