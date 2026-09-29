19:55  29 сентября
В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе
19:35  29 сентября
В Киеве мужчина продал картинку Mercedes-Benz за 550 тысяч
16:10  29 сентября
Пограничники разнесли укрытие россиян с пушками
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2026, 20:05

В Борисполе мать выбросила новорожденную девочку с 6 этажа

29 сентября 2026, 20:05
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Борисполе новорожденная девочка погибла после падения с балкона на шестом этаже. Ее 29-летней матери сообщили о подозрении в умышленном убийстве новорожденного ребенка сразу после родов

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ст. 117 Уголовного кодекса.

По данным следствия, 3 сентября 2026 года женщина родила в больнице живого и жизнеспособного ребенка. 8 сентября мать с новорожденной дочерью выписали из медицинского учреждения, после чего они вместе с семьей вернулись домой в Борисполь.

В тот же день мужчина отправился в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы зарегистрировать рождение дочери. Женщина осталась в квартире сама с младенцем.

По версии следствия, около 15.55 она вышла на балкон квартиры на шестом этаже и выбросила оттуда новорожденного ребенка.

В результате падения девочка получила тяжелые травмы головы, грудной клетки и живота, в частности повреждения внутренних органов. Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако в тот же день он умер.

Подозреваемая отказывается давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужа, и ребенка обнаружила его сестра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Борисполь Киевская область новорожденный
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
НАБУ и САП поймали экссудию из Днепра, осужденного на 11 лет за взятку
29 сентября 2026, 21:49
Смерть 10-летнего мальчика в озере на территории "Olympic Village": суд допросил двух свидетелей
29 сентября 2026, 21:10
В Ровенской области мужчина награбил в сожительницы золота более чем на 120 тысяч
29 сентября 2026, 20:55
В Хмельницкой области по делу педофила-директора языкового центра обнаружили уже 10 пострадавших
29 сентября 2026, 20:52
На Львовщине пограничница устроила бизнес на "пропуске" уклонистов
29 сентября 2026, 20:40
Хранение горючего: что нужно делать Украине, чтобы не остаться без бензина
29 сентября 2026, 20:20
В Житомирской области поезд сбил насмерть женщину с велосипедом
29 сентября 2026, 20:15
В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе
29 сентября 2026, 19:55
137 погибших гражданских: в суд направили дело командующего российской танковой армией
29 сентября 2026, 19:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »