В Борисполе мать выбросила новорожденную девочку с 6 этажа
В Борисполе новорожденная девочка погибла после падения с балкона на шестом этаже. Ее 29-летней матери сообщили о подозрении в умышленном убийстве новорожденного ребенка сразу после родов
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ст. 117 Уголовного кодекса.
По данным следствия, 3 сентября 2026 года женщина родила в больнице живого и жизнеспособного ребенка. 8 сентября мать с новорожденной дочерью выписали из медицинского учреждения, после чего они вместе с семьей вернулись домой в Борисполь.
В тот же день мужчина отправился в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы зарегистрировать рождение дочери. Женщина осталась в квартире сама с младенцем.
По версии следствия, около 15.55 она вышла на балкон квартиры на шестом этаже и выбросила оттуда новорожденного ребенка.
В результате падения девочка получила тяжелые травмы головы, грудной клетки и живота, в частности повреждения внутренних органов. Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако в тот же день он умер.
Подозреваемая отказывается давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужа, и ребенка обнаружила его сестра.