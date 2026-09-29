На Харьковщине Toyota столкнулась с ВАЗ: пассажир получил тяжелые травмы

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области следователи сообщили о подозрении 43-летнему водителю Toyota, который, по данным полиции, вызвал ДТП с двумя пострадавшими. Один из них получил тяжелые телесные повреждения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 12 июля на автодороге Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук.

По данным следствия, водитель Toyota не учел дорожную обстановку и скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. За рулем ВАЗ находился 53-летний мужчина.

В результате столкновения водитель ВАЗ получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его 45-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

28 сентября следователи Чугуевского районного управления полиции сообщили 43-летнему водителю Toyota о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.